Sanremo, in casa una “fabbrica” di coca: tre arresti dei carabinieri

Sanremo. Nella mattinata di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza tre pregiudicati di origine marocchina Mahmad Radwane, 38 anni, Zaroke Houdaifa, 29 anni, e Liobi Nabile, 28 anni, trovati in possesso, all’interno della propria abitazione, di un involucro contenente circa 30 grammi di cocaina oltre ad un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento delle dosi.

La perquisizione è scattata all’alba e alla vista dei carabinieri, i giovani hanno tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra e tentando la fuga attraverso il balcone venendo tuttavia fermati dagli operanti che avevano già circondato l’abitazione. Nel corso della perquisizione è stata altresì rinvenuta la somma in contanti di 550 euro, provento dell’illecita attività di spaccio, e posta sotto sequestro.

I successivi accertamenti investigativi effettuati con l’utilizzo delle Banche Dati in uso, hanno consnetito di identificare Mahmad Radwane con numerosi altri alias e scoprire che a carico dello stesso pendeva un ordine di carcerazione per il reato di evasione con la pena 7 mesi di reclusione, motivo per il quale è stato tradotto direttamente presso la casa circondariale di Imperia. Gli arrestati giudicati ieri con rito direttissimo hanno patteggiato la pena a un anno e sei mesi.