Sanremo, il liceo Cassini incontra l’entomologo Mario Barrattini al Festival della Salute

Sanremo. Il 20 aprile i ragazzi del Liceo G.D. Cassini di Sanremo hanno partecipato ad un incontro con l’entomologo Mario Barrattini a proposito di “Le zanzare e la salute” tenutosi al Palafiori di Sanremo, in occasione del Festival della Salute.

Il Festival è suddiviso in varie sezioni, per la maggior parte riguardanti temi ambientali. Le classi terze del liceo hanno avuto l’occasione di partecipare ad una conferenza in cui il professore si è concentrato maggiormente sulla diffusione di diverse specie di zanzare e le malattie che esse trasportano. In particolare ha rivolto l’attenzione sulla Zanzara Tigre, esemplare che prima del 1990 non era presente sul territorio, parlando della sua diffusione in Europa e soprattutto in Italia. L’arrivo delle zanzare è causato dal commercio che partiva dal continente asiatico, infatti un esempio ne è il porto di Genova o i porti in Olanda. Un altro metodo di diffusione è il contagio delle persone che viaggiano in paesi a rischio, soprattutto tropicali, senza prendere le determinate precauzioni.

Inoltre è stata data risposta ad una delle domande più frequenti: “Perché alcune persone sono più predisposte a essere punte rispetto ad altre?” una delle cause maggiori è la loro sensibilità al nostro respiro, sono attratte dal calore corporeo, da una determinata composizione della pelle e dal gruppo sanguigno, in particolare il gruppo zero.

In conclusione, per gli interessati all’argomento, è ancora possibile recarsi presso il Palafiori di Sanremo per visitare gli stand in esposizione in occasione del Festival.