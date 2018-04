Sanremo. Nella giornata di ieri l’associazione Volontari Sanremo di Protezione Civile e l’Antincendio Boschivo, in accordo con l’ufficio comunale di competenza, hanno ripulito l’area circostante le vasche antincendio per consentire le imminenti opere di risistemazione dei due serbatoi posti nell’area di San Romolo.

Questi serviranno come scorta idrica per il rifornimento dei mezzi e degli elicotteri antincendio, in previsione del periodo estivo. Nei prossimi giorni saranno, inoltre, potate le piante e gli alberi circostanti che costituiscono un pericolo per i velivoli nella fase di pescaggio.

I volontari colgono l’occasione per invitare la cittadinanza a dare una mano per la conservazione del presidio antincendio avendone il massimo rispetto.

L’Associazione è una comunità aperta a tutti – sottolineano i responsabili – se avete passione e un po’ di tempo da dedicare, saremo ben lieti di accogliervi e di darvi la formazione necessaria per poter operare nell’ambito della protezione civile”.

Per ogni informazione potete scrivere a info @volontarisanremo.org