Sanremo, i Rangers d’Italia incontrano il dos Lombardi dei vigili del fuoco

Sanremo. Si è svolta nella giornata di ieri presso la sede della “città dei fiori” dei Rangers d’Italia, nucleo di Imperia, l’incontro con il direttore delle operazioni di spegnimento Lombardi, del distaccamento dei vigili del fuoco di Sanremo.

Durante l’incontro Lombardi ha avuto modo di visitare la sede, i mezzi e le attrezzature a disposizione dei Rangers d’Italia per le attività da loro svolte ed in particolare quella per l’antincendio boschivo nella quale collaborano.

I volontari: “Quello di ieri è stato un momento importante al fine di una conoscenza e spiegazione delle attività svolte dall’associazione Rangers d’Italia, oltre quella alla quale sono in ausilio. Ringraziamo il direttore Lombardi per la disponibilità dimostrata”.

Il dos ha portato i saluti a tutti i volontari da parte del comandante provinciale Corrado Romano e del vice Giuseppe Di Maria.