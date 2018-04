Sanremo, i divieti di sosta in occasione della tradizionale “Fiera di Bussana”

Sanremo. Si svolgerà domenica 22 aprile la tradizionale “Fiera di Bussana” nelle aree pubbliche piazza Don Lombardi, via Ceriolo, via Soleri, via Oriani, piazza Chiappe.

Accessibile al pubblico dalle 8 alle 20. Pertanto durante la manifestazione vigerà il divieto di sosta e fermata dalle 00 alle 22 del 22/4 in piazza Don Lombardi, via Ceriolo, via Soleri, via Oriani e piazza Chiappe.