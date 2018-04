Sanremo. Questa mattina i discendenti dalla famiglia Stern, notissima famiglia di floricoltori svizzeri, tra i protagonisti e i pionieri della nostra floricoltura, hanno visitato il Museo del Fiore di Villa Ormond.

Ricevuti dal Sindaco Alberto Biancheri e dall’Assessore con delega al verde pubblico Barbara Biale, hanno apprezzato la struttura che si presenta come uno strumento eccezionale per la promozione della floricoltura sotto il profilo culturale e ambientale, nonché storico e sociale.

Hanno altresì espresso parole di apprezzamento per la bellezza dei giardini.

La moglie di uno dei figli di Stern ha raccolto molto materiale inerente alla famiglia e, proprio questa mattina, ha espresso il desiderio di donarlo al Museo del Fiore.

“Siamo molto grati per questa donazione – commentano il Sindaco e l’assessore Biale – che permetterà di accrescere il prezioso patrimonio documentale già presente, capace di mette in scena la storia della floricoltura”.