Sanremo. L’educazione stradale sale sul palco con la nuova edizione de “La strada maestra”, il progetto che da vent’anni viene portato negli istituti scolastici della città dal Comando di polizia municipale.

Quest’anno gli agenti incaricati dal comandante Claudio Frattarola di spiegare ai piccoli alunni delle scuole primarie e dell’ultimo anno di quelle dell’infanzia le regole che compongono il complesso mondo del codice della strada avranno un simpatico collaboratore: Salvatore Stella, mago e animatore del Teatro dei Mille colori, che per il terzo anno accompagnerà i bambini in una storia divertente e accattivante avvalendosi di un aiutante speciale, il pupazzo Guido.

“Guido, la strada in bici”, questo il nome dell’iniziativa che tra i promotori vede anche il Comune, trasformerà le lezioni in piccoli spettacoli teatrali che da questa mattina fino a mercoledì 11 aprile andranno in scena nella Sala Ninfea del Palafiori di corso Garibaldi (due rappresentazioni la mattina e una terza nel pomeriggio, ad eccezione del martedì quando lo spettacolo si svolgerà solo la mattina).

L’attività è stata studiata dal Comando insieme all’attore Stella e svilupperà i diversi temi legati alla sicurezza stradale con modalità e linguaggio adatti agli spettatori più giovani. La fascia d’età interessata, infatti, è quella compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Il progetto “La strada maestra”, che nel complesso delle varie iniziative coinvolgerà 1500 bambini, culminerà la prossima settimana, quando, in occasione della Settimana della Salute, sarà allestita la consueta mostra di disegni e lavori realizzati dalle varie scuole sul tema della sicurezza stradale. Tra i disegni sarà scelto quello che poi sarà utilizzato per il calendario scolastico 2018/2019 nonché per il manifesto della prossima edizione.

Alla giornata di apertura erano presenti il comandante Claudio Frattarola, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e la consigliera nonché insegnante Giovanna Negro che hanno rimarcato l’importanza del progetto, del fornire «ai bambini nei primi anni di scuola nozioni di educazione stradale, fondamentali anche per formare una coscienza civica».