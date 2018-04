Sanremo, fugge un detenuto, la rabbia del sindacato di penitenziaria: “Rimuovere il direttore del carcere”

Sanremo. Scrive il Sindacato di polizia penitenziaria Sappe.

“Ore 9,15 un detenuto marocchino di appena 25 anni evade dall’ospedale matuziano. Il Sappe della Liguria chiede l’immediata rimozione del Direttore in quanto sempre distante dall’applicare la sicurezza.

Lorenzo – segretario regionale Sappe – si domanda come è possibile che la Direzione consenta l’uscita di 4 detenuti per invio a visite mediche presso l’ospedale con una scorta ridotta cioè di soli 5 agenti di cui un autista. (sarebbero dovuti essere almeno 8)

Rocambolesca la fuga di S.A. che benché ammanettato si è riuscito a divincolarsi dalla scorta allontana dosi verso corso Garibaldi.

Non è possibile che per la nostra amministrazione sottovaluti la pericolosità dei detenuti, in questo caso un detenuto arrestato per tentato omicidio, furto, spaccio di stupefacenti, con fine pena 2030, da un curriculum detentivo sempre riottoso e violento lo si accompagni in ospedale in sottoscorta.

Il detenuto doveva eseguire un esame radiologico per sospetta TBC ed è stato questo stratagemma a consentirgli la via di fuga.

Il Sappe della Liguria da sempre ha chiesto all’assessore regionale Sonia Viale di dotate gli ospedali di un apposito locale dove collocare i detenuti in attesa di essere visitati, così come abbiamo chiesto alla Viale di invitare i sanitari penitenziari a limitare le uscite dei detenuti dal carcere per l’ospedale in quanto luogo di facile evasione. Questa è stata la nostra denuncia e questo è quanto si è verificato.

Il SAPPe ora chiede giustizia e le responsabilità di quanto accaduto non deve ricadere sempre sul poliziotto che è un esecutore di ordini bensì su coloro che gestiscono il sistema penitenziario, tutte le nostre proteste sono rimaste inascoltate anche dal Provveditore Regionale che, essendo a Torino, poco interesse pone per gli istituti ella Liguria. Ora è giunto il momento che il Direttore Frontirrè dopo quasi 30 anni di direzione sanremese venga sostituito.

Il Sappe conclude con un altro quesito: a quando il prossimo evento in Liguria?”