Sanremo. Alessandro Condo’, coordinatore provinciale di Forza Nuova, scrive quanto segue:

“Si è svolta ieri pomeriggio in piazza Nota a Sanremo con una grande partecipazione di tesserati, militanti, sostenitori e simpatizzanti, l’inaugurazione della sede cittadina di Forza Nuova, alla quale ha preso parte il segretario nazionale Roberto Fiore che con un breve ma incisivo intervento ha espresso la sua personale soddisfazione per il lavoro svolto, ponendo nuovamente l’accento sui temi portanti che il movimento porta avanti da sempre e per i quali ha sempre lottato.

Questo avvenimento rappresenta l’ulteriore passo avanti significativo prodotto dal recente processo di rinnovamento e di riorganizzazione del partito che Forza Nuova ha recentemente attuato nella nostra regione.

Dopo le recenti nuove nomine dei vari segretari provinciali e della segreteria regionale, i rispettivi direttivi hanno immediatamente iniziato le attività sui propri territori, occupandosi in maniera incisiva delle varie problematiche presenti. Lotta all’immigrazione clandestina e all’abusivismo commerciale, mancanza di sicurezza nei quartieri delle varie città, più attenzione verso le famiglie italiane in difficoltà, sono solo alcuni dei temi che vengono quotidianamente affrontati da Levante a Ponente dove, purtroppo, sia i fatti degli ultimi anni che degli ultimi giorni, testimoniano che soprattutto le questioni legate all’immigrazione siano diventate una vera e propria piaga sociale che sta mettendo in seria difficoltà buona parte delle città dell’estremo ponente ligure.

Sanremo e Ventimiglia sono certamente le città più colpite da questa situazione, la cui definitiva risoluzione sembra tutt’altro che imminente.

L’apertura della nuova sede sanremese vuol essere un segnale di forte presenza che Forza Nuova intende dare non solo ai propri tesserati e sostenitori, ma a tutta la cittadinanza, facendo sentire la propria vicinanza e rappresentando un punto di riferimento e di contatto per chiunque intenda salvaguardare i valori di riferimento ai quali il partito si è sempre ispirato.

Forza Nuova è cresciuta e ha saputo trasformarsi negli anni, dimostrando di essere capace di condurre le proprie battaglie a 360 gradi fuori dal sistema e senza condizionamenti o dictat politici che impongano scelte non condivise.

Nel mirino virtuale per il prossimo futuro ci saranno certamente le elezioni amministrative dei vari comuni della Liguria, dove il nostro movimento non vorrà essere semplice spettatore”.