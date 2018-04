Sanremo. I vigili del fuoco del distaccamento matuziano sono intervenuti nella tarda serata di lunedì in via Zeffiro Massa per spegnere le fiamme divampate nel cassone di un pick up che conteneva materiale di risulta. Sul posto, oltre ai pompieri, sono accorsi i carabinieri. La natura delle fiamme sarebbe dolosa.

Il proprietario del pick up, un magrebino residente a Sanremo, è stato ascoltato dai carabinieri: nelle prossime ore i militari dovranno capire chi e perché ha dato fuoco al furgone. Un avvertimento? Un dispetto? Oppure una vendetta? Le indagini sono appena iniziate.