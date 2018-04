Sanremo. Nel pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento matuziano sono intervenuti per spegnere le fiamme propagatesi dal motore della cella frigorifera di un furgone parcheggiato in via Padre Semeria.

Stando da quanto ricostruito fino ad ora, il furgone si trovava parcheggiato all’interno di un garage al momento in cui sono divampate le fiamme. Tempestivo l’intervento dei pompieri.