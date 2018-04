Sanremo. Rapinato l’ufficio postale di via della Repubblica, nel quartiere di San Martino. Intorno alle 9, un giovane con in testa il casco da motociclista, ha fatto irruzione negli uffici postali, ha scavalcato il bancone e ha preso tutto quello che ha trovato in una cassa: poco più di un migliaio di euro. Sembra che l’uomo, forse italiano, non fosse armato. Quando ha finito di riempire il sacchetto con i contanti che ha trovato, il giovane è andato via, pare senza mostrare alcuna fretta.

Nonostante le Poste abbiano affisso un cartello con scritto “Ufficio chiuso per problemi tecnici”, la notizia della rapina è ben presto trapelata: al momento sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti di polizia che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Il bottino si aggirerebbe intorno ai 1500 euro.

Stando a quanto trapelato fino ad ora, il malvivente era alto circa un metro e ottanta e sarebbe scappato in sella ad uno scooter.