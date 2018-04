Sanremo, emergenza sul corso Imperatrice: crolla l’insegna del Royal Hotel

Sanremo. Emergenza intorno alle ore 11 sul corso Imperatrice. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza la grande insegna del prestigioso Royal Hotel che è collassata per il forte vento.

Non si registrano feriti.

E’ il più vistoso ma non il solo dei danni che da questa mattina stanno costringendo gli uomini del 115 ad intervenire in tutta la provincia, in particolare nella città dei fiori dove anche sulla ciclabile si registra un cartellone pubblicitario divelto all’altezza di corso Orazio Raimondo.