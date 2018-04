Sanremo diventa il set delle riprese per il film sulla vita di Mia Martini

Sanremo. Il Festival di Sanremo si è concluso da ormai 3 mesi, i riflettori si sono spenti, ma la città dei fiori torna ad essere grande protagonista del panorama musicale e cinematografico.

Sono infatti previste dal 14 al 19 maggio le riprese per il nuovo film televisivo sulla vita di Mia Martini, cantante scomparsa nel 1995 a soli 48 anni, interpretata dall’attrice Serena Rossi. Sanremo rappresenta una tappa fondamentale nella vita della cantante di origine calabrese, infatti partecipò al Festival della canzone italiana per ben tre volte, nel 1982, nel 1989 e infine nel 1993, e proprio sul palco del Teatro Ariston la sua carriera prese il volo.

Per questo motivo la città dell’imperiese non poteva che essere soggetto privilegiato delle riprese per le quali sono stati scelti come set lo storico teatro Ariston, l’Hotel Londra e il bellissimo corso Imperatrice. Titolo del film il soprannome con cui la cantante veniva chiamata dai suoi affetti più intimi inzialmente e in seguito da tutti i suoi numerosi fan: “Mimì”.

Per l’occasione la produzione è alla ricerca di comparse, il casting si terrà il 5 maggio presso il centro di formazione professionale Pastore di Imperia, i partecipanti dovranno recarvisi dotati di documento di identità e codice fiscale.

Sanremo sarà grande protagonista anche in Lombardia, precisamente a Milano, dove andrà in scena al Teatro Nuovo “Sanremo musical“, uno spettacolo musicale sul Festival della canzone italiana. La prima si terrà il 18 maggio e si terranno repliche fino al 27 maggio. L’evento è patrocinato dal Comune di Sanremo e nella giornata di domani, 27 aprile, verrà ufficialmente presentato al Casinò.