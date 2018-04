Sanremo. A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi da Alessandro il Grande, Presidente del Consiglio comunale e Adriana Cutellé, Consigliere comunale, Amaie Energia ha svolto una pulizia straordinaria in via Banchette Napoleoniche, a Poggio, nell’ex campetto delle bocce, in prossimità dei giardini dove si svolgono le manifestazioni estive. Qui, infatti, erano presenti cumuli di rifiuti.

Alessandro Il Grande e Adriana Cutellè così intervengono: “Desideriamo ringraziare Amaie Energia e il geometra Punzo per l’intervento che ha permesso di ristabilire le normali condizioni igienico-sanitarie. Un intervento straordinario, nel senso che Amaie Energia non ha competenza sulla zona trattandosi di un impianto sportivo fuori dal capitolato d’appalto per la gestione della raccolta rifiuti. Nonostante questo, la società si è fatta carico del problema con senso di responsabilità, rimuovendo quella che era diventata a tutti gli effetti una piccola discarica a cielo aperto”.

Si allegano anche le immagini relative all’area dopo la pulizia.