Sanremo, convocato consiglio comunale d’urgenza, all’ordine del giorno: finanza, imprese e sicurezza

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza urgente, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue, corso Cavallotti 59, per il giorno martedì 10 aprile 2018, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio controllo e partecipazioni esterne amaie energia e servizi s.r.l. aumento capitale sociale con sottoscrizioni e versamenti di altri comuni prop. n. 16/2018

3) Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio urbanistica lavori di ricollocazione cabine, stabilimento balneare a servizio della

caserma lungomare vittorio Emanuele II in Sanremo. Proponente: comando militare della capitale. parere art. 81 d.p.r. 616/77 come mod. con d.p.r. 383/94 (si propone

immediata eseguibilità) prop. n. 25/2018

4) Settore servizi alla persona e promozione del benessere/ servizio demografico – anagrafe istituzione del registro della bigenitorialità ed approvazione del relativo

regolamento prop. n.116/2017

5) Settore corpo polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia municipale misure a tutela della sicurezza, del decoro e della

fruibilità di spazi e beni pubblici. applicazione del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 modifiche al regolamento di polizia urbana prop. n. 32/2018