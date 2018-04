Sanremo, convocato Consiglio comunale il 3 maggio: sul tavolo Casinò e Amaie

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, per il giorno

giovedì 3 maggio 2018, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Relazione dell’amministrazione comunale, Sindaco e Presidente, sulla situazione economica della Casinò Spa e sulle future strategie in funzione della prossima stagione estiva e degli eventi di levatura mondiale che verranno realizzati nella vicina Costa Azzurra (gp Monaco, festival del cinema di Cannes). Relazione sugli incarichi esterni e consulenze. Eventuali indirizzi del c.c. (su richiesta della consigliera balestra e. + 5 – p.g. n. 26003 del 09.04.2018 – ai sensi dell’art.24 del regolamento del c.c.)

2) Relazione dell’amministrazione sulla situazione economica e operativa della Riviera Acqua Scpa; conferimento del servizio acquedotto di Amaie, indirizzi del consiglio comunale al sindaco ed alla g.c.; relazione dell’amministrazione sulla situazione attuale dei lavori manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli impianti anche a fronte dell’avvicinarsi della ormai prossima stagione estiva; eventuali correttivi attuabili e proposte conseguenti (su richiesta della consigliera balestra e. + 5 – p.g. n. 26012 del 09.04.2018 – ai sensi dell’art.24 del regolamento del c.c.).