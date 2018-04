Sanremo. Una bomba sui conti del Comune. Con la sentenza del tribunale di Imperia, pubblicata lo scorso 6 dicembre, Palazzo Bellevue è stato condannato a pagare danni per oltre 1 milione di euro alla ditta Cogeis Spa per inadempimenti derivanti dal contratto di appalto relativi ai lavori di raddoppio del torrente San Romolo.

La vicenda risale al 2005, anno in cui partirono i lavori segnati da un’infinità di complicazioni che avevano richiesto una serie di modifiche al progetto, tali da far lievitare i costi a oltre 7 milioni. L’impresa aveva fatto causa per i ritardi e il blocco del cantiere dello scolmatore dovuti alla stazione appaltante (Palazzo Bellevue), chiedendo quasi 7 milioni di indennizzo.

L’accordo chiuso tra l’amministrazione comunale e l’impresa prevede che il pagamento sia dilazionato in due tranche: una al 30 di aprile di 609 mila euro e un’altra entro il 31 gennaio 2019 di 500 mila.

Non è l’unica delle tegole che si sono abbattute sulle casse del municipio. In consiglio comunale dovrà essere dato il via libera anche ad un altro debito fuori bilancio, sempre per una partita relativa ad un risarcimento danni, questa volta di 183 mila euro nei confronti della Edil Ma.Vi, sempre di Torino.