Sanremo. Il consiglio comunale che deve votare il bilancio di previsione, la pratica, almeno formalmente, più importante dell’anno, “inciampa” sul numero legale.

Alla chiama del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, la minoranza abbandona l’aula e lascia l’amministrazione Biancheri con un numero insufficiente per andare avanti. Non basta il consigliere Antonio Fera, passato in maggioranza anche per garantire il record di consigli iniziati e conclusi regolarmente.

I gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia (Luca Lombardi fa notare ai colleghi l’anomalia e guida l’uscita dell’ala delle minoranze) Sanremo Insieme, Movimento 5 Stelle e Sanremo Attiva colgono l’occasione per abbandonare la seduta e dimostrare che la maggioranza “non ha i numeri”.

Niente di sostanziale, visto che i consiglieri del gruppo PD sono in ritardo per motivi di lavoro. Nulla a che fare con una crisi.

Il teatrino della politica termina con il rientro di tutti e le file della amministrazione comunale tornano al completo. Si riprende.