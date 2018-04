Sanremo, camion di Amaie Energia lasciato incustodito, paura per la sicurezza nel quartiere San Martino

Sanremo. Settimane di segnalazioni, nulla è cambiato. Poi sabato l’ennesima strage, questa volta in Germania, in cui un uomo alla guida di un mezzo pesante si è scagliato contro la folla.

Siamo andati a vedere se è davvero così facile che una persona sconsiderata o anche solo qualche scriteriato, possa andare, ogni pomeriggio da settimane a questa parte, nel quartiere di San Martino, all’altezza dello svincolo della Aurelia-bis, e trovare a disposizione un camion di Amaie Energia, lasciato completamente aperto, incustodito e con le chiavi dentro tutto il pomeriggio.

Le immagini dei lettori e quelle che abbiamo potuto prendere direttamente sul posto parlano chiaro. Si apre un caso sicurezza nella Sanremo delle decine di telecamere ad alta definizione installate nel centro, la città delle barriere fatte con i new jersey che hanno cambiato il perimetro delle vie e delle piazze.

Trasportare i rifiuti da un mezzo su gomma ad un altro è assolutamente normale. Diverso, come nel caso che in queste colonne si denuncia, è lasciare un punto di raccolta su ruote incustodito per ore che sommate fanno giorni.

La polemica della scorsa settimana forse è solo il primo dei segnali che arrivano direttamente alla dirigenza di Amaie Energia. Pronta ad ingrandirsi ancora, la società fondata dal Comune per gestire in house la raccolta porta a porta torna sotto i riflettori dopo le proteste della cittadinanza che non ci sta a vedere gli ecopunti senza gli operatori che attualmente vi operano.

A San Martino, forse complice la mancanza proprio di personale, è diventata usanza lasciare aperto un camion, con le chiavi dentro, per un motivo che bene non si comprende. Eppure è così.

(Servizio in collaborazione con ImperiaTV)