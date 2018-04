Sanremo. Disavventura a lieto fine per un’anziana donna. Oggi pomeriggio verso le 16.30 è scivolata senza più essere in grado di rialzarsi, sul pavimento del suo appartamento all’ottavo piano del palazzo di via Roma, quello al cui primo piano si trova lo sportello della Banca Popolare di Novara.

La donna è però riuscita ad allertare i soccorsi. Ed è così che i vigili del fuoco del locale distaccamento, con l’ausilio dell’autoscala, sono riusciti ad accedere all’abitazione dal terrazzo, in quanto la porta d’ingresso era chiusa dall’interno. L’anziana, che non ha subito gravi lesioni, è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Borea da un equipaggio di Sanremo Soccorso.