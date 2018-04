Sanremo. E’ di alcune persone ferite e quattro auto danneggiate il bilancio di un incidente che si è verificato nella notte in via Zefiro Massa, all’altezza del civico 80, dove una vettura si è cappottata. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti, anche se in modo non grave. Almeno altri tre veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. La strada è rimasta bloccata per tutto il tempo dei soccorsi.