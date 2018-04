Sanremo. Momenti di panico in corso Cavallotti. Stamane, verso le 10,15, un’auto che stava transitando in direzione levante, è andata a fuoco poco nei pressi della sede dell’Inps e del Commissariato di Polizia, per cause ancora da stabilire. Si tratta di una Mercedes monovolume grigio metallizzato, il cui guidatore ha fortunatamente abbandonato il veicolo prima che fosse troppo tardi.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco del locale distaccamento.