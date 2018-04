Sanremo, Armando Biasi a R24 Radio: “Sviluppo economico, ecologia e turismo nel futuro di Vallecrosia”

Sanremo. Oggi pomeriggio ai microfoni di R24 Radio il candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi ha illustrato il suo progetto per il futuro della città. Sviluppo economico, ecologia e turismo: sono queste le principali tematiche portate da Biasi nel suo programma elettorale. “Attualmente Vallecrosia possiede 250 posti letto ed entro fine mandato vogliamo raggiungere i 350″ – ha dichiarato il candidato sindaco – “Creando anche un villaggio turistico con collegamenti all’aeroporto di Nizza, gestito da una cooperativa di ragazzi”.

Non solo turismo ma anche ecologia. “A Vallecrosia abbiamo oltre cento condomini a solaio piano – continua Armando Biasi – “La nostra idea è quella di metterli tutti in rete attraverso una progettualità dell’intera città che abbiamo chiamato “Vallecrosia green” per arrivare ad avere una quantità di superfici complessiva che possa essere utile per l’efficientamento energetico”. Un progetto unico nel suo genere per il territorio imperiese, che potrebbe far diventare Vallecrosia una città capofila nel settore eco-sostenibile.

Una città ricca di esercizi commerciali da potenziare al fine di rendere la cittadina una concorrente delle altre località limitrofe. “Voglio puntare soprattutto sullo sviluppo economico e di conseguenza creare nuovi posti di lavoro, tradotti in cifre dai 100 ai 200 nei cinque anni di mandato” – conclude infine il candidato sindaco.