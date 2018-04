Sanremo, al via i corsi per il conseguimento della patente di radioamatore

Sanremo. L’ associazione radioamatori italiani, sezione di Sanremo, organizza un corso di preparazione agli esami per il conseguimento della patente di radioamatore.

A partire dal 13 aprile, presso la Sezione ARI (Associazione Radioamatori Italiani) di Sanremo (IM) sita in C.so Mazzini 1 avranno inizio i nuovi corsi per il conseguimento della patente di radioamatore. Le lezioni si svolgeranno la sera presso la sede di Sanremo, dalle 21 fino alle ore 23 circa, con un incontro settimanale, il venerdì, per circa 4 mesi. Il corso sarà improntato su lezioni teoriche con i quiz d’esame ministeriale e lezioni pratiche sull’utilizzo di apparecchiature radio, antenne, frequenze, modi di trasmissione (fonia, digitale, telegrafia, ecc…).

Il Corso è gratuito e viene solo richiesto un rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo su cui studiare. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 aprile. Per iscriversi e/o richiedere informazioni si può contattare i seguenti recapiti:

Presidente di Sezione

Borea Emilio

Cell. 3884910255

Email emilioborea@yahoo.it

Coordinatore Corso

Carbonetto Davide

Cell. 3495352677

Email iz1cqb@hotmail.it

Per l’iscrizione inviare mail o contattare telefonicamente i recapiti sopra indicati e comunicare nome cognome recapito telefonico e indirizzo mail.