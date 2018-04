Sanremo. Ha ormeggiato ieri a Portosole di Sanremo “Galaxy of Happiness“, trimarano il cui nome è traducibile in italiano con “galassia di felicità”, un nome che è una garanzia e che ben riflette le sue caratteristiche estetiche da sogno.

Si tratta di uno yacht di dimensioni imponenti, misura infatti 53 metri di lunghezza, è articolato su tre livelli, ha un pescaggio di 2 metri, due motori diesel da 1300 cavalli e può raggiungere una velocità massima di 28 nodi: un vero e proprio gioiello della nautica che ha deciso di fare tappa nella città dei fiori. Quel che colpisce è il suo stile futuristico che ricorda una navicella spaziale, nato dalla mente dell’architetto di imbarcazioni di lusso ed esperto del settore Jean-Jacques Coste.

Il trimarano dalle faraoniche dimensioni è stato varato nel 2016 dal cantiere lettone Latitude Yacht e da quel momento ha solcato numerosi mari, fino ad arrivare oggi nel mar Ligure, più precisamente sulle coste sanremesi. Il maxi yacht viene affittato alla “modica” cifra di 100 mila euro a settimana, un prezzo che le tasche delle persone comuni non possono di certo permettersi. A scendere dalla lussuosa imbarcazione sono stati infatti alcuni uomini benestanti di nazionalità turca che si sono immediatamente diretti nel centro cittadino per fare acquisti di lusso nelle principali boutique sanremesi, per poi fare ritorno, stanchi e stremati, alla loro “galassia di felicità”.