Sanremo. La Fondazione Borea ringrazia la Regione Liguria e l’assessore Gianni Berrino per l’iniziativa ” un menù ligure per Pasquetta” e per la visita alla casa di riposo Borea.

Lo chef Bruno Coriale e il presidente Massimiliano Iacobucci hanno offerto a tutti gli ospiti della casa e ai loro parenti visitatori una fantastica lasagna al pesto fatta con basilico e olio della nostra provincia. L’occasione è stata propizia per portare ai nostri anziani una occasione di festa e per ricordare la bontà dei nostri prodotti e della nostra cucina.