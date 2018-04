Salta il matrimonio e il Comune di Taggia rimborsa l’affitto della Sala Polifuzionale

Taggia. Una storie d’amore finita passa anche per le fredde carte burocratiche del Comune. Succede che due promessi sposi, non si sa per quale motivo, rinuncino ai fiori d’arancio.

Tutto era già stato programmato e il fatidico giorno per il Signor B.L. e la Signora C.E si sarebbe dovuto celebrare nella Sala Polifunzionale del Comune il 30 settembre dell’anno scorso.

Anche la somma d’affitto per i locali era stata corrisposta: 100 euro che ora l’Ente dovrà restituire visto che il matrimonio non è stato più celebrato.