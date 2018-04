Sabato il presidente Toti a Bordighera per ufficializzare candidatura di Pallanca

Bordighera. E’ prevista per sabato 28 aprile, alle ore 11, la visita del presidente della Liguria Giovanni Toti che ufficializzerà la candidatura a sindaco di Giacomo Pallanca, scelto dal centrodestra come candidato ideale per il “modello arancione. L’incontro avrà luogo alle 11 all’hotel Parigi, sul Lungomare Argentina.