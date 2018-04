Roberto Berio a R24 Radio: “Tanti progetti nel cantiere di Sanremo On, anche per fermare la concorrenza d’oltralpe”

Sanremo. Tanti progetti nel cantiere di Sanremo On per rilanciare il turismo della città dei fiori, valorizzarne le eccellenze fermando anche la sleale concorrenza dei cugini francesi. Intervistato da Renzo Balbo, questo pomeriggio il presidente Roberto Berio ha presentato le iniziative che nel corso dei prossimi mesi saranno mese in campo dalla rete d’imprese sanremese.

«Rinnovato le adesioni delle 70 aziende che la compongono, oltre che inserito nuove realtà – ha esordito Berio –, abbiamo consolidato i progetti riguardanti la parte internet e mobile con investimenti ingenti. Mi piace ricordare la nostra App gratuita per smarphone e tablet che giornalmente fornisce informazioni sulla città, con news, news, offerte ed eventi promossi sia dagli associati che dalle istituzioni. Prossimamente partiremo con una nuova distribuzione della Sanremo On Card: una fidelity card con cui sarà possibile di cenare nei nostri ristoranti, soggiornare nei nostri alberghi, fare shopping nei nostri con sconti esclusivi»

E a proposito di sconti e di shopping, «all’inizio dell’anno – ha evidenziato il presidente di Sanremo On – è scoppiata una forte polemica per i manifesti pubblicitari commissionati dal Comune di Nizza che sponsorizzavano i saldi invernali in Costa Azzurra in più angoli di Sanremo. Proprio per evitare queste “sponsorizzate”, da luglio saremo noi a tappezzare la città con cartelloni che promuoveranno gli eventi legati ai nostri saldi, così da valorizzare le nostre attività commerciali e impedire ai cugini francesi di farsi pubblicità sul nostro territorio. I manifesti (6×3) saranno affissi in più punti strategici: all’uscita dell’autostrada, per il Solaro e in Valle Armea».

Oltre ai saldi, tra le tante iniziative nel programma di Sanremo On, «confermiamo anche quest’anno la traversata in Mtb TransAlp “La Via del sale”; la collaborazione all’organizzazione logistica della manifestazione motocilcistica Hat hard Alpitour da Sanremo a Sestriere; e Slow On Sanremo con gusto con il Festival degli Chef che coinvolgerà le eccellenze della ristorazione sanremese e italiana portando in città i big di Slow Food», conclude Berio.