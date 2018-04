Rifondazione comunista Sanremo ricorda il compagno Zuccolo: “Sempre dalla parte dei bisognosi, italiani e non”

Sanremo. Anche il circolo di Rifondazione comunista Sanremo si unisce al cordoglio per la scomparsa del segretario provinciale Pietro Luigi Zuccolo.

Il segretario Jorfida Enzo scrive: “Il compagno PierLuigi Zuccolo ci ha lasciato questa notte. Colpito da malattia sembrava, fosse riuscito a debellarla. Era ricoverato da un mese all’ospedale di Imperia per effettuare una terapia. Grande è la sorpresa e il dolore dei comunisti e delle comuniste del nostro territorio e della Liguria, di cui era tesoriere regionale, per questa perdita.

Nato a Mede Lomellina nel 1958, era stato dirigente sindacale della Cgil alle Ferrovie dello Stato di Milano. Si era trasferito da qualche anno a Diano Marina. Allo scioglimento del Pci si era subito iscritto al partito della Rifondazione comunista. Instancabile dirigente,animatore delle feste di liberazione nel Golfo Dianese, consigliere comunale di opposizione a Diano Castello, PierLuigi e’ sempre stato non solo dalla parte dei lavoratori, degli sfruttati nel nostro Paese ma anche verso chi, costretto ad abbandonare il proprio Paese per le guerre e la fame, si era rifugiato in Italia per cercare di andare in altre nazioni ma, bloccati alla frontiera con la Francia, erano e sono bisognosi di vestiti e coperte nel territorio di Ventimiglia.

Con lui il Prc imperiese e ligure perde un importante punto di riferimento non solo politico ma anche un organizzatore instancabile, capace anche, nei momenti di difficoltà, di diffondere speranza e allegria. Cercheremo di non disperdere il tuo modo di essere comunista, caro compagno Zuccolo. Un commosso e sincero abbraccio alla moglie Anna,alla figlia Estella e al genero“.