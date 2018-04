Riapertura al traffico della galleria Fornaci sull’autostrada A10

In riferimento all’incendio avvenuto in data 20/04 nella galleria Fornaci, fornice direzione Francia, del pullman che trasportava una scolaresca, sono stati effettuati gli interventi di verifica e successivo parziale ripristino degli impianti e del piano viario, nonché delle pareti e volta della galleria, sufficienti alla riapertura completa della carreggiata che è avvenuta alle 22 del 26/04.

Pertanto sino al 7 maggio p.v. non saranno più posate parzializzazioni del traffico. Solo dopo tale data saranno effettuati gli ultimi ripristini ancora necessari per riportare la galleria alle condizioni di piena normalità e stiamo ancora valutando quale tipo di intervento sarà necessario eseguire sul traffico in funzione delle lavorazioni che saranno svolte.

Cogliamo l’occasione per ricordare che, lungo la tratta, fino alle 24 di mercoledì 02/05, sarà vietata l’esecuzione di lavorazioni che comportino la posa di segnaletiche di parzializzazione della carreggiata, salvo casi imprevedibili di estrema urgenza.