Redditi dichiarati: a Bordighera i “Paperoni” della Riviera

Imperia. Vivono a Bordighera i “Paperoni” della Riviera dei Fiori. Secondo i dati Irpef relativi alle dichiarazioni dei redditi 2017 (anno di imposta 2017) diffusi dal Dipartimento delle Finanze del Mef, la città delle palme vanta la percentuale più alta di residenti che lo scorso anno ha dichiarato un reddito superiore ai 55mila euro, il 5,308%.

Viceversa, il Comune che conta cittadini con il reddito più basso dell’Imperiese è Baiardo. Nel paesino montano della Valle Armea, infatti, poco più della metà della popolazione, il 51,15%, ha dichiarato un reddito imponibile inferiore ai 10mila euro. Ovviamente si tratta di redditi dichiarati, eventuali elusioni ed evasioni – che non si possono escludere – non sono contemplate in nessuno dei due casi.

Al di là di ciò, ecco la top ten dei Comuni della provincia di Imperia con i contribuenti più ricchi e meno ricchi, realizzata tenendo conto dell’infografica pubblicata dal quotidiano economico nazionale Il Sole 24 Ore.

Comune e percentuale di contribuenti che nel 2017 ha dichiarato un reddito imponibile superiore ai 55mila euro:

Bordighera, 5,308%

Imperia, 4,586%

Diano Marina, 4,617%

Ospedaletti, 4,444%

Civezza, 4,34%

Sanremo, 4,259%

Diano Castello, 4,141%

Cervo, 4,051%

Cipressa, 3,646%

San Lorenzo al mare 3,605%

Comune e percentuale di contribuenti che nel 2017 ha dichiarato un reddito imponibile inferiore ai 10mila euro: