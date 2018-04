Privatizzazione Saint Charles di Bordighera, il plauso di Patrick Novembre

Bordighera. Scrive Patrick Novembre, coordinatore cittadino di Forza Italia.

“Con la delibera di Consiglio di ieri sera è stato fatto un passo avanti sulla via della privatizzazione dell’ospedale di Bordighera, della quale Forza Italia è sempre stata a favore, pronunciandosi favorevolmente in tutte le occasioni in cui si è trattato del tema, anche nei Consigli Comunali.

Il plesso ospedaliero in mano ad una gestione completamente pubblica non avrebbe avuto un futuro felice, soprattutto in termini di qualità dei servizi e con un rischio per la sopravvivenza dell’ospedale stesso.

Grazie all’intervento della Regione Liguria, del presidente Toti e dell’assessore Sonia Viale e del Comune di Bordighera, in persona del sindaco Pallanca, oltre a tutti gli altri Sindaci del comprensorio, per l’ospedale San Charles si è aperta la strada verso l’intervento dei privati grazie ad una modifica della Convenzione del 2004, che consentirà di strutturare un pronto soccorso efficiente a beneficio di tutta la collettività del ns comprensorio e con impatto positivo anche in termini di presenze turistiche, che certamente vedono con interesse un ospedale funzionante ed efficiente”.