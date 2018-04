Principio d’incendio a mezzo pesante in un tunnel della A10: intervengono vigili del fuoco e 118

Cervo. Intervento di 118 e vigili del fuoco per un mezzo pesante in avaria sull’autostrada. Il camion si trova in galleria tra i caselli di San Bartolomeo al Mare e Andora, in direzione Genova. Secondo le prime informazione dal veicoli si sarebbe verificata una fuoriuscita di fume, per cause ancora da stabilire.

Non è chiaro se l’autista o qualcun altro sia rimasto ustionato o intossicato dalle esalazioni. Quel che è certo è che sul posto, oltre che i pompieri dal Comando di Imperia, interviene anche un equipaggio su ambulanza della locale Corce D’Oro.

AGGIORNAMENTI