Primo fine settimana di incontri sul territorio imperiese per il neo deputato Flavio Di Muro

Imperia. L’ on. Flavio Di Muro dopo l’insediamento in Parlamento si è reso disponibile per cominciare ad occuparsi dei problemi segnalati dai cittadini della provincia di Imperia.

Ieri ha fatto visita al Prefetto per un primo incontro istituzionale a cui sono state chieste garanzie per un intervento di messa in sicurezza del quartiere Gianchette di Ventimiglia e ci si è confrontati sulle scuole di Ventimiglia Alta. A seguire ha visitato i Cantieri di Imperia, importante realtà imprenditoriale nel settore nautico.

Domani, domenica 8 aprile, l’on. Flavio Di Muro parteciperà ad alcuni incontri pubblici a cui è stato invitato. A partire dalle 10 sarà presente alla prima conferenza del Gruppo dei 100 “laboratori di idee per la città” presso il Teatro Centrale di Sanremo. Alle 16 sarà alla “Fiera delle Fiere” sul lungomare di Santo Stefano al Mare. Infine alle 18 parteciperà ad un convegno dal titolo “L’inizio dell’universo” presso il Comune di Perinaldo.