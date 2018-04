Presunta intossicazione alimentare nelle scuole di Ventimiglia, Asl 1: “Esami negativi”

Ventimiglia. Accertamenti ed esami sulle campionature di cibo che i tecnici della Asl 1 Imperiese hanno effettuato nelle mense scolastiche hanno dato esito negativo: stando a quanto riferito dall’azienda sanitaria, dunque, non c’è stato alcun caso di intossicazione alimentare nelle scuole di Latte, Bevera e Torri dove, intorno alla metà di marzo, diversi bambini avevano accusato disturbi gastroenterici dopo aver consumato un pranzo alla mensa.

Tutto regolare, dunque: stando a quanto appurato il cibo servito non sarebbe la causa dei diversi malesseri riferiti dalle famiglie. Ai genitori i piccoli alunni avevano detto che la carne servita a pranzo aveva un cattivo odore. Ma tra il pranzo in mensa e i sintomi accusati dai bambini non ci sarebbe alcuna correlazione.