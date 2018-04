Sanremo. Gli agenti della polizia stradale hanno fermato nei pressi del commissariato di Polizia di Sanremo, tra via Fiume e rondò Garibaldi, Abdelhamid Salmane, 25 anni, il detenuto che questa mattina alle 9 era scappato dall’ospedale Borea, dove era giunto scortato dalla polizia penitenziaria per effettuare una radiografia, per sospetta tubercolosi.

Ad insospettire gli agenti della stradale, che pattugliavano l’Aurelia, è stato il comportamento del marocchino che ha tentato di coprirsi le mani, ancora ammanettate, con una felpa al passaggio della volante. Immediatamente i poliziotti hanno compreso che quel giovane straniero poteva essere Salmane: il detenuto del carcere di Valle Armea fuggito dall’ospedale Borea, dopo aver dato uno spintone ad un agente della penitenziaria.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, il nordafricano stava scendendo per via Fiume, all’altezza di corso Garibaldi. E’ qui che gli agenti lo hanno preso: il 25enne, recluso per tentato omicidio, non ha opposto resistenza.