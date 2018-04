Sanremo. Si è rinnovata anche quest’anno l’attività di controllo ambientale svolta dai Rangers D’Italia sulle alture della città dei fiori in occasione del lunedì di Pasquetta, che ha visto numerose persone pranzare all’aria aperta.

I volontari dei Rangers D’Italia hanno infatti dapprima distribuito i kit per la raccolta dei rifiuti, forniti da Amaie Energia e Servizi e poi prestato supporto e sensibilizzato i numerosi gitanti che, come tradizione, hanno deciso di recarsi nelle zone tra San Romolo e Monte Bignone, con amici e parenti per trascorrere questo giorno di festa immersi nella natura.

I Rangers D’Italia vogliono ringraziare tutti coloro che si sono impegnati ed hanno collaborato al fine di mantenere puliti e decorosi i prati e le zone adiacenti.

Per chiunque fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sulle attività di volontariato svolte dai Rangers D’Italia è possibile visitare il sito www.rangersitalia.it oppure scrivere direttamente all’indirizzo email imperia@rangersitalia.it