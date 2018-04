Presentati questa mattina in Regione Festival “Musica da Camera” e “Cervo ti Strega”

Cervo. Presentate questa mattina, nella sala della trasparenza di Regione Liguria, la 55esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera e della 5^ edizione di Cervo Ti Strega (in collaborazione con la Fondazione Bellonci organizzatrice del Premio Letterario Strega). Diciassette gli appuntamenti musicali del Festival, con un ricco calendario di eventi in programma dal 14 luglio al 29 agosto. Venerdì 22 giugno il primo evento di “Cervo ti Strega”: il borgo ospiterà i cinque finalisti del prestigioso premio letterario.

“Pieno sostegno – ha detto l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo durante la conferenza stampa – da parte della Regione Liguria, che anche quest’anno inserirà il Festival di musica da camera e il Cervo ti Strega nella campagna promozionale #lamialiguria. Siamo particolarmente soddisfatti che il Festival, su nostro input, sia stato capace negli anni di fare rete con altri eventi del territorio, come il Festival di Borgio Verezzi e quello di Carro, delle Cinque Terre e di Levanto, oltreché stringere una collaborazione importante, a livello internazionale, con il Festival di Zurigo. Inoltre, anche quest’anno Il Festival si arricchisce della sinergia con il Teatro Carlo Felice che, grazie alla collaborazione con Cervo, regionalizza la propria stagione. Infine, è decisamente molto positivo il coinvolgimento delle scuole con una presenza forte di ragazzi nel Cervo Ti strega, evento grazie al quale gli allievi degli istituti superiori del comprensorio avranno la possibilità di fare parte della giuria nazionale del Premio letterario”.

“Presentare l’edizione numero 55 del Festival – ha commentato l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – è una sfida vinta per il borgo, tra i più belli non solo d’Italia ma d’Europa. Un mix perfetto tra paesaggio e cultura che rappresenta un valore aggiunto alla stagione turistica estiva del Ponente ligure. I numeri delle presenze crescono ogni anno e ciò dimostra come il pubblico degli appassionati non solo si sia consolidato, ma aumenti, stagione dopo stagione, attraendo turisti che vogliano trascorrere una serata tra note musicali, in una cornice paesaggistica unica, sospesa tra uliveti e mare, in un mix vincente di paesaggio e cultura”.

