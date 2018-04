Pietrabruna, turista tedesca si ferisce nel bosco: intervengono vigili del fuoco e 118

Pietrabruna. Mobilitazione di soccorsi per una turista infortunata. Si tratta di una donna tedesca che, verso le 11.30 di stamane, è caduta ferendosi ad una gamba e non riuscendo più a muoversi. E’ successo nel bosco vicino alla vecchia strada che porta alla frazione di Boscomare, in località Fasciun.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Sanremo e il 118 con un mezzo a quattro ruote motrici della Croce Verde di Arma di Taggia. La donna non sarebbe in gravi condizioni.