Perde il bancomat a Monaco e lo ritrova grazie al gruppo Facebook “Ventimiglia libera”

Ventimiglia. Buone notizie da Facebook. I gruppi cittadini che oramai spopolano sul social di Zuckemberg non servono solo a parlare del tempo atmosferico e a fomentare polemiche. E’ il caso di “Ventimiglia libera”, pagina da tempo impegnata a dare voce ai ventimigliesi (e non solo) che vogliono migliorare la propria città e condividere i propri problemi di ogni giorno.

Anche su questo gruppo, ad onor del vero, ogni tanto non mancano i “polemici a tutti i costi”, ma questa volta (come altre) “Ventimiglia libera” si è dimostrata utile per i suoi iscritti e per chi bazzica Facebook. Ne sa qualcosa il signor Attanasio che, grazie ad un appello sul gruppo fatto da un altro utente, ha ritrovato il proprio bancomat smarrito qualche giorno prima nel Principato di Monaco.