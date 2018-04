Per Sanremo si rinnova l’appuntamento all’Euroflora nei parchi di Genova Nervi

Sanremo. “E’ una grande opportunità per il Comune di Sanremo prendere parte ad Euroflora. Grazie ad Amaie Energia la nostra città potrà realizzare un’importante promozione dei fiori e di tutto il territorio, nonché cogliere una valida occasione di comunicazione che interessa temi quali il rispetto dell’ambiente e la promozione della sostenibilità. L’importante lavoro svolto da Amaie Energia permetterà ai colori e i profumi di Sanremo di calcare un palcoscenico internazionale e di diventare i protagonisti di una promozione diretta verso un pubblico in grado di apprezzare il paesaggio e la natura. Un ringraziamento anche al Casinò per la partecipazione all’iniziativa, occasione davvero unica per valorizzare la nostra città”.

Così il sindaco Alberto Biancheri annuncia la partecipazione del Comune di Sanremo ad “Euroflora 2018”, l’undicesima edizione dell’esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale in programma ai Parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio (info www.euroflora2018.it).

“Domenica 29 aprile – aggiunge l’Assessore con delega al verde pubblico Barbara Biale – in collaborazione con il Casinò, la nostra città verrà promossa con particolare attenzione agli aspetti promozionali. Sarà l’occasione giusta per valorizzare il Museo del Fiore nella storica Villetta Winter, immersa nello splendido parco di Villa Ormond”.

“Sarà un opportunità di promozione per tutto il territorio e anche per il Casinò di Sanremo – continua Olmo Romeo, presidente di Federgioco – il 29 aprile infatti saranno presenti ad Euroflora due hostess che promuoveranno la casa da gioco distribuendo ai visitatori il calendario degli eventi estivi. Alla manifestazione di Euroflora ogni anno fanno visita circa 600.000 utenti e noi vogliamo far conoscere il Casinò tentando di invitare il cliente attraverso una partecipazione strategica che punta a promuovere non solo la Casa da Gioco quanto la città di Sanremo cercando di incentivare le visite nella nostra città e nel Casinò”.

Di seguito le iniziative organizzate da Comune, Amaie Energia, Casinò:

• aiuola di 300 mq: riproduce la pista ciclabile e la sua tipica macchia mediterranea con fioriture di vari colori e la riproduzione di una vecchia serra in legno con garofani e rose, oltre al nastro rosso della ciclabile e alcune sagome di persone. Alcuni ciuffi di strelitzie recise dentro una vecchia botte danno un ulteriore tocco di colore

• operazione “Bouquet Euroflora”: fornitura di bouquet alla segreteria Liguria /Unioncamere che giornalmente li consegna agli ospiti della Liguria. I bouquet saranno composti da basilico, ranuncoli, anemoni, ginestra, pitosforo, ecc

• “Giornata Casa Sanremo”: domenica 29 aprile, in collaborazione con il Casinò, Sanremo potrà essere promossa durante “Euroflora 2018” con una giornata dedicata agli aspetti più promozionali del territorio. Un esempio su tutti, il “Museo del Fiore”

• “Operazione Cina”: la delegazione di “Pechino 2019”, l’esposizione internazionale di orticoltura, è ad “Euroflora 2018” dove avrà uno spazio importante (all’ingresso). Esiste quindi la possibilità di un incontro commerciale con gli addetti del settore.