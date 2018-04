Pasqua di sangue sulle strade della Costa Azzurra-Alpi Marittime: tre morti nel giro di due giorni

E’ di ben tre morti nel giro di pochi giorni il tragico bilancio degli incidenti stradali nel ponte di Pasqua nella vicina Francia, tra Costa Azzurra e Alpi Marittime.

La prima vittima risale a domenica scorsa primo aprile quando, vicino Sospel verso le 18.30, un centauro 27enne ha perso la vita in un tragico schianto in moto. Cinque ore dopo, a Nizza in boulevard de Cessole, un ventenne a bordo del suo scooter è morto sul colpo dopo essersi scontrato contro un’auto.

In ultimo, lunedì di Pasquetta verso le 17, un uomo è morto incastrato tra le lamiere della propria auto dopo esser uscito fuori strada, sulla RD71 a Fox-Amphoux, nei pressi de Sillans-la-Cascade, nell’entroterra della Costa Azzurra. E’ la dodicesima vittima della strada da inizio anno nella regione Paca.