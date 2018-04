Ventimiglia. Panico sul fiume Roya per un incendio. Non si sa per cause accidentali o dolose, fatto sta che l’accampamento abusivo dei migranti alle Gianchette è avvolto dalle fiamme. Una densa coltre di fumo nero si sta sollevando nel cielo, avvolgendo anche il cavalcavia che sovrasta i ricoveri di fortuna.

Proprio stamane si stavano svolgendo le operazioni di pulizia del greto del fiume, frutto di un’ordinanza del sindaco Enrico Ioculano. Sul posto intervengono i vigili del fuoco dal locale distaccamento e da quello di Sanremo. Presenti anche uomini delle forze dell’ordine. Al momento non è chiaro si ci siano feriti o meno. La tendopoli ospita curca un centinaio di persone.