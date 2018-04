Pagamenti contactless: cosa sono e come funzionano

Sempre più italiani ricorrono ai pagamenti contactless per i loro acquisti giornalieri. Si tratta di un’evoluzione nel panorama delle carte di credito di cui i consumatori apprezzano rapidità, comodità e sicurezza.

A differenza delle carte di credito tradizionali quelle contactless, ovvero senza contatto, non richiedono l’inserimento fisico della carta nel lettore il che rende la procedura di pagamento molto più veloce e sicura.

Una carta contactless, infatti, permette di completare un acquisto semplicemente posizionando la carta stessa a una distanza di qualche millimetro dal POS (Point-Of-Sale) o appoggiandola direttamente su di esso. Addirittura, per i piccoli pagamenti (generalmente fino ai 25 euro) non è necessario inserire il PIN o firmare la ricevuta.

Il tempo impiegato per il pagamento? Pochissimi secondi. La rapidità delle carta elettroniche deriva dalla loro tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification) o NFC (Near Field Communication), quindi dall’inserimento di antenne e chip con i dati relativi al circuito di pagamento e al conto corrente su cui accreditare la somma da pagare.

Tra le carte di credito più innovative sul mercato ci sono senza dubbio quelle di Nexi, delle quali scopriremo qui di seguito alcune caratteristiche.

Pratiche, veloci e sicure, le carte di credito Nexi sfruttano la tecnologia contactless che sta rivoluzionando, semplificandola, la vita di molti italiani.

Esse permettono di pagare in qualunque esercizio commerciale dotato di POS con funzione contactless ma anche sui siti di e-commerce. Accettate in tutto il mondo grazie al collegamento ai circuiti internazionali Visa o Mastercard, offrono fino a 45 giorni di credito senza interessi.

Per rispondere alle esigenze dei singoli utenti, l’offerta delle carte di credito Nexi è molto ampia. Il consumatore può scegliere fra:

• Carta Nexi: la carta di credito personale contactless più diffusa in Italia, comoda, affidabile e adatta anche alle piccole spese quotidiane. Accettata anche all’estero.

• Carta Nexi Gold: la carta di credito oro dal plafond minimo di 3.000 euro mensili che offre assistenza quotidiana e servizi esclusivi come la prenotazione di biglietti per eventi e spettacoli.

• Carta Nexi Platinum: la carta di credito prestigiosa con plafond minimo di 10.000 euro mensili e privilegi esclusivi riservati ai clienti e ai loro familiari.

• Carta Nexi Black: la carta di credito più esclusiva, riservata ai clienti più esigenti. Offre moltissimi vantaggi e servizi di altissimo livello come ad esempio l’accesso gratuito alle Vip Lounge del circuito Priority Pass, presenti negli aeroporti di tutto il mondo.

Con le carte di credito Nexi si può usufruire dei servizi di gestione, consultazione e pagamento direttamente dallo smartphone grazie all’app Nexi Pay, alla quale si può accedere in qualunque momento della giornata e ovunque ci si trova, anche con un semplice tocco. L’applicazione è infatti dotata di un sistema di riconoscimento delle impronte digitali.

Predilette dagli italiani per le loro caratteristiche di funzionalità e velocità, le carte di credito Nexi sono apprezzate anche per i loro alti margini di sicurezza. Questo in quanto sono dotate di un Servizio Clienti a cui è possibile segnalare in qualunque momento operazioni non riconosciute nonché bloccare addebiti non autorizzati. In caso di frode, inoltre, Nexi offre un rimborso totale delle spese, più la sostituzione della carta con duplicato di diversa numerazione. Senza dimenticare che attivando i Servizi SMS Alert gratuiti e le Notifiche dell’App Nexi Pay l’utente può tenere sempre sotto controllo i pagamenti fatti con la carta di credito Nexi rendendosi immediatamente conto di eventuali movimenti sospetti.

[Foto: Google]