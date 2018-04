Ospedaletti. E’ arrivato il finanziamento regionale del bando Programma interventi infrastrutturali a favore degli enti locali (ex P.i.c.o.), vinto dal Comune con il progetto di riqualificazione del belvedere Gallo Nero di via Cavour, all’altezza di una delle curve del tracciato dell’ex circuito cittadino.

Dopo i lavori in somma urgenza che avevano richiesto l’intervento tempestivo per problemi strutturali, l’assessorato ai lavori pubblici guidato da Marco Roverio, sotto la supervisione dell’architetto del Comune Massimo Salsi, è riuscito ad ottenere i fondi necessari per realizzare il restyling completo dei giardini.

Galleria fotografica Lo stato di fatto e il progetto del belvedere Gallo Nero









Quaranta mila euro di fondi regionali serviranno per mettere in sicurezza la scarpata che regge la terrazza panoramica (il cui rischio slittamento preoccupa i residenti dei condomini sottostanti), e dare vita ad un nuovo spazio pubblico dov’è prevista anche un’area con una pavimentazione anti-trauma e giochi per bambini.

I lavori erano già stati stati affidati alla ditta Impre.C di Imperia, mentre domani avrà luogo la consegna ufficiale del cantiere. Ci vorranno circa quaranta giorni di lavori per ultimare il progetto selezionato a Genova su trenta proposte arrivate all’attenzione del settore urbanistica.