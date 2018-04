Ospedaletti. La 14° edizione di “Passeggiando Assaporando” ad Ospedaletti ha registrato anche quest’anno migliaia di presenze. Complice una bella giornata di sole, la quota dei partecipanti alla camminata e degustazione prevista per quest’anno è stata raggiunta velocemente.

Sono stati infatti 700 coloro che partendo dal centro hanno hanno raggiunto la panoramica terrazza delle

Porrine. Tante famiglie con bambini di tutte le età, gruppi di giovani hanno percorso allegramente i 4km e mezzo del percorso degustando le tipicità somministrate da: I compagni di Bacco di Santo Stefano al Mare (2 punti), Pro loco Seborga (2 punti), Il Borgo Antico di Vallecrosia, Il Circolo della Castagnola di Ventimiglia e il Comitato Circuito U Descu Spiarete (2 punti). Oltre ai camminatori,sono state centinaia le persone che hanno curiosato per tutto il giorno, tra i banchi del mercatino di Floriana Arte e Party ed hanno assistito alle varie animazioni: dai giochi per bambini, alla musica con gli Ottoni Matildici di Parma, dall’intrattenimento fitness della Happiness ASD di Ospedaletti, alla promozione del territorio dell’European Community of Sport.

Negozi, spiagge, bar e locali del centro hanno accolto con entusiamo i partecipanti alla manifestazione.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro (e sono tanti) che hanno messo in campo le loro capacità

e speso tutte le loro forze per contribuire alla riuscita di questa bella festa.