Ospedaletti, al via domenica 29 aprile la 14^ edizione di Passeggiando Assaporando

Ospedaletti. Ci siamo, torna la manifestazione eno-gastronomica primaverile d’eccellenza: “Passeggiando Assaporando” ormai appuntamento atteso dai turisti e dai residenti.

Anche per questa quattordicesima edizione verranno proposte, lungo un percorso cittadino e collinare di circa km 4, degustazioni di piatti della cucina locale in collaborazione con i Comuni, le pro loco e le associazioni dell’estremo ponente ligure, il tutto “condito” da iniziative collaterali. L’Associazione “I Compagni di Bacco” di Santo Stefano al Mare si occuperà quest’anno di due postazione: nello stand n. 1, nei giardini Foncière Lyonnaise in prossimità della Bocciofila, servirà “la Sardenara” e al numero 3 in piazza San Giovanni i “Frisciöi de verdura” frittelle salate con verdure di stagione.

Allo stand n. 2 altri gustosi stuzzichini “La quiche di verdura e tartina al paté d’oliva” preparati dalla Associazione “Pro Seborg”a.

Dopo aver degustato gli antipasti, tutti nel centro paese, si salirà verso la collina per raggiungere lo stand n.4: il panoramico Piazzale Porrine dove, è ormai tradizione, si potrà gustare “la pasta primavera” cucinata del “Comitato Circuito -U Descu Spiareté”.

Sempre presente il Comune di Vallecrosia, con l’Associazione “Il Borgo Antico”, che alla terrazza del pontino stand n.5, arrostirà migliaia di “Rostelle” spiedini di carne di pecora tipici della cucina abruzzese, che ben identifica l’integrazione avvenuta con la popolazione.

Lo stand n. 6 è la terrazza di Corso Marconi. Quest’area è stata recentemente sottoposta ad un restyling, qui il “Comitato Circuito-U Descu Spiaretè” distribuirà il “Surbettu”.

Tornando in Paese sul Corso Regina Margherita, eccoci alla “Fontana dei Delfini” stand 7, dove la “Pro Seborga” distribuirà il “Ciapun”, un dolce secco, originariamente a forma di ferro di cavallo con marmellata, che attualmente solo poche famiglie sanno riproporre.

Ultimo punto lo stand n. 8 in Piazza IV Novembre dove il “Circolo della Castagnola” di Ventimiglia, per conto del “Consorzio InRiviera” (unione tra 18 comuni del ponente ligure di cui Ospedaletti fa parte) distribuirà “La castagnola”: un dolcetto a base di cioccolata e spezie, un’antica ricetta che ha ottenuto il riconoscimento De.C.O. dal Comune di Ventimiglia.

Sempre in Piazza IV Novembre sarà presente lo stand promozionale “L’arco del Benessere”, a cui è stato assegnato il prestigioso premio “European Community of Sport 2019″ riconoscendo di fatto le peculiarità del territorio compreso tra Ospedaletti e la Val Roya, dove si può praticare lo sport a cielo aperto tutto l’anno e dove l’abbinamento delle eccellenze agroalimentari del luogo con uno stile di vita naturale producono un miglioramento della salute.

L’apertura delle casse, presso “La Piccola-ex scalo merci” lungomare Pertini, sarà alle ore 10.00

Il costo del biglietto unico è € 15,00 comprendente vini e bevande; la chiusura è prevista per le ore 13.00 o al raggiungimento max. di 700 partecipanti.

La passeggiata inizierà alle ore 11.15 toccherà le piazze principali, giungerà in collina alla panoramica terrazza delle Porrine, per rientrare in centro paese.

Saranno presenti in supporto due bus navetta da Piazza Europa sino alle Porrine con servizio dalle ore 12.00 alle ore 16.30.

Tra le iniziative collaterali: in Via XX Settembre, per tutto il giorno, si potrà curiosare tra gli stand del mercatino agroalimentare nonché tra le bancarelle dell’artigianato ed ingegno curato dall’Associazione “Arte & Party” che offrirà, tra l’altro, intrattenimenti gratuiti per bambini.

Non mancherà la musica: dalle ore 13.30 si potrà incrociare una Street Band di Parma “Gli Ottoni Matildici”, che terminerà la sua animazione musicale con un concerto alle ore 15.30 in Via XX Settembre presso il portico del Comune.

Dalle ore 16,00 in Piazza IV Novembre si potrà pensare al benessere del nostro corpo. La “Happiness ASD” di Ospedaletti proporrà un intrattenimento fitness con lezioni demo da 20/30 minuti di zumba, yogaflex, strong, latin dance ecc.

Presso le casse sarà disponibile la locandina con i “barcode” per scaricare e registrarsi gratuitamente con il proprio cellulare all’App “Comunicare” del Comune di Ospedaletti che fornirà segnalazioni, viabilità, allerte e tante informazioni del Comune di Ospedaletti

Un ringraziamento ai Comuni, alle Associazioni, alle pro loco partecipanti, alla stazione dei Carabinieri, ai volontari della protezione civile, agli sponsor, al corpo della polizia locale e agli uffici comunali di Ospedaletti.

Ospedaletti vi attende domenica 29 aprile a partire dalle 10