Operaio di Sanremo arrestato in Francia: è accusato di essere un passeur

Nizza. Comprava biglietti dell’autobus per i suoi connazionali e forniva loro anche abiti da lavoro per far sì che non fossero facilmente identificabili come migranti: sono queste le accuse che hanno portato nelle carceri francesi un operaio tunisino di 32 anni residente a Sanremo. L’uomo, come scrive Nice Matin, è accusato dagli inquirenti francesi di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Secondo la procura, il suo agire era “organizzato, lucrativo e ripetitivo”.

Il tunisino, inoltre, per diversi mesi è stato notato è davanti all’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra.